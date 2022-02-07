В Астраханской области возбудили дело против чиновников из-за нападений собак

В Астраханской области возбудили дело о халатности против чиновников, которые не приняли соответствующих мер во избежание нападений собак на людей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

В одном только Знаменске от животных пострадали более 120 человек. В январе бродячие собаки напали на двух детей, в начале февраля стало известно о нападении животных на девочку. Также в январе в Приволжском районе собаки загрызли 58-летнего мужчину, который шел на работу.

По данным «Интерфакс», в 2021 году регион потратил больше 75 млн рублей на отлов и стерилизацию более 5000 собак.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изменить законодательство, чтобы обезопасить граждан от нападения бездомных животных. Это произошло после трагедии в Забайкалье, где ребенок погиб после нападения собак.