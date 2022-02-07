В Госдуме предложили ограничить число сим-карт на одного человека

Депутат Госдумы Олег Матвейчев направил в Минцифры обращение, в котором предложил ограничить предельно допустимое число мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного человека, передает RT.

В письме депутат напомнил о том, что ранее уже были приняты поправки по ужесточению контроля в сфере предоставления услуг мобильной связи: с 2014 года оформить сим-карту граждане могут только с указанием паспортных данных, а с 2018-го операторы должны отказывать в услугах не прошедшим идентификацию абонентам.

Однако в последнее время появляются сообщения, когда на паспортные данные ничего не подозревающего клиента оформляются сим-карты, а затем эти номера телефонов становятся орудием в руках мошенников, отметил депутат.

Он предложил оценить целесообразность введения лимита на оформление сим-карт, ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для учета количества телефонных номеров, оформленных на одного человека.

Ранее эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к счетам россиян через дубликаты сим-карт.