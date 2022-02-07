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В Китае сотрудник службы безопасности ОИ схватил зарубежного репортера, сорвав прямой эфир

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Global Look Press

В Пекине нидерландский журналист Сьёрд ден Даас проводил репортаж в прямом эфире рядом со стадионом «Птичье гнездо», вскоре к нему подошел сотрудники службы безопасности Олимпийских игр — 2022 и схватил его. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировал инцидент и заявил, что подобное порой случается, но это был «единичный случай», — журналисты могут безбоязненно продолжать работу.

«Это был досадный инцидент с участием чрезмерно усердного сотрудника. Вскоре репортер смог вернуться к работе», — заявили в МОК.

Сам ден Даас в Twitter написал, что это уже не первый случай с участием иностранных журналистов — китайская полиция нередко препятствует работе репортеров.

«Поэтому трудно рассматривать вчерашний инцидент как единичный случай, как утверждает МОК, хотя такие помехи редко случаются в прямом эфире. А теперь вернемся к работе», — написал журналист.

Зимние Олимпийские игры — 2022 проходят с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, а также частично — в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Предварительные соревнования начались 2 февраля.

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