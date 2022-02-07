Австралия с 21 февраля откроет границы для иностранцев

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна с 21 февраля откроет границы для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

«Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года», — сказал глава правительства.

Моррисон пояснил, что для посещения Австралии турист должен быть дважды вакцинированным против COVID-19.

17 января австралийский регулятор рекомендовал правительству страны признать прививки, сделанные российским препаратом «Спутник V», для прибывающих туристов.

Начиная с 15 декабря Австралия в рамках поэтапного открытия границ разрешила допуск в страну международных специалистов и групп обучающихся там студентов. Кроме того, приехать в страну могут обладатели гуманитарных виз, временных виз для родственников, а также прибывающих на подработки в каникулы.

Ранее исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандера заявил, что Евросоюз может открыть границы для туристов из России весной этого года. По его словам, пока проблема в регистрации вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Также ситуацию осложняют ограничения из-за распространения штамма «омикрон».