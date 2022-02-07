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В Москве человек умер после падения из окна на козырек отдела ФНС

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На северо-западе Москвы человек выпал из окна высотного дома и упал на козырек отдела Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным телеканала, инцидент произошел в ЖК «Дом на Беговой» на Хорошевском шоссе, дом 12, корпус 1. Пострадавший скончался на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

По данным телеканала, погибла начинающая модель и актриса из Иркутска – 19-летняя Диана Дунова.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пожилой мужчина упал с 18-го этажа на прохожих — женщину и ее десятилетнюю дочь. Мужчина погиб на месте, девочка осталась жива, но получила травму ноги и рассечение. Ее увезли в больницу, ее мать, предположительно, не пострадала. При падении также был поврежден выезжавший из арки автомобиль.

Сообщалось, что погибший испытывал проблемы на работе, утром во вторник, 1 февраля, он разговаривал с начальником фирмы, в которой был трудоустроен.

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