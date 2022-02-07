Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Молдавии протестующие обратились к Путину 04:46
«Известия»: в феврале ключевую ставку ЦБ ждет повышение 04:46
Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за Клебо перед журналистами 04:45
Россия призвала Запад задуматься об опасности ядерного оружия США в Европе 04:33
Тренер Гончаренко высказалась о реакции украинцев на прокат Валиевой 04:28
Борис Джонсон заявил, что только «танковая дивизия» сместит его с поста... 04:23
Игрок сборной России извинился за поражение в финале ЧЕ по мини-футболу 04:11
Россиянам предлагают разрешить любую самооборону для защиты жилища 04:08
В Москве человек умер после падения из окна на козырек отдела ФНС 03:59
Адвокат рассказал, что защита готовит аргументы для освобождения Бута 03:56

Кинолог объяснил резкие перемены в поведении собаки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в разговоре с РИА «Новости», резкие перемены в поведении могут наблюдаться даже у послушных собак, но, как правило, такое обычно происходит по серьезным причинам.

«У собаки тоже может быть разное настроение или попросту болеть голова. Но если вчерашний «хороший мальчик» начинает, например, проявлять агрессию или становится вялым и безынициативным, это может быть предвестником серьезных проблем со здоровьем», — заявил Голубев.

Специалист отметил, что игнорировать смену поведения ни в коем случае нельзя, и необходимо как можно скорее найти причину. Например, если питомец стал замкнутым, отказывается от прогулок и любимых игр, агрессивен при ласке и поглаживании, стоит показать его ветеринару.

Если собака стала гиперактивной и совершает несвойственные ей действия — грызет обувь, ходит в туалет в неположенных местах, перестала быть дружелюбной к другим животным — причиной могут быть нервное напряжение и стресс. Нередко он случается, когда хозяева по какой-то причине надолго оставили питомца одного.

Поменять поведение собака может и от скуки, но это, как правило, не происходит резко, уточнил Голубев. Он также напомнил, что поведение собак меняется с возрастом, и это нормально — нужно сменить игры на менее активные, позволить собаке больше спать и окружить ее заботой.

«Конечно, мы хотим, чтобы наши любимые питомцы всегда оставались активными щенками, но, к сожалению, это невозможно», — заключил кинолог.

«Поведение собаки меняется с возрастом. Собака может больше спать, меньше играть и находиться на прогулке. Сначала изменения могут быть едва заметными, затем станут явными.

Ранее кинолог рассказал, чем собака может отравиться дома.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть