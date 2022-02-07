Кинолог объяснил резкие перемены в поведении собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в разговоре с РИА «Новости», резкие перемены в поведении могут наблюдаться даже у послушных собак, но, как правило, такое обычно происходит по серьезным причинам.

«У собаки тоже может быть разное настроение или попросту болеть голова. Но если вчерашний «хороший мальчик» начинает, например, проявлять агрессию или становится вялым и безынициативным, это может быть предвестником серьезных проблем со здоровьем», — заявил Голубев.

Специалист отметил, что игнорировать смену поведения ни в коем случае нельзя, и необходимо как можно скорее найти причину. Например, если питомец стал замкнутым, отказывается от прогулок и любимых игр, агрессивен при ласке и поглаживании, стоит показать его ветеринару.

Если собака стала гиперактивной и совершает несвойственные ей действия — грызет обувь, ходит в туалет в неположенных местах, перестала быть дружелюбной к другим животным — причиной могут быть нервное напряжение и стресс. Нередко он случается, когда хозяева по какой-то причине надолго оставили питомца одного.

Поменять поведение собака может и от скуки, но это, как правило, не происходит резко, уточнил Голубев. Он также напомнил, что поведение собак меняется с возрастом, и это нормально — нужно сменить игры на менее активные, позволить собаке больше спать и окружить ее заботой.

«Конечно, мы хотим, чтобы наши любимые питомцы всегда оставались активными щенками, но, к сожалению, это невозможно», — заключил кинолог.

«Поведение собаки меняется с возрастом. Собака может больше спать, меньше играть и находиться на прогулке. Сначала изменения могут быть едва заметными, затем станут явными.

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