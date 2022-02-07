Депутат обратился к петербургским властям из-за увольнения учителя за стихи

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратится к властям после увольнения учительницы гимназии №168 Серафимы Сапрыкиной за чтение ученикам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«Друзья, дикая история. Связываюсь сейчас с Серафимой. Готов помочь, конечно. Такое не должно сходить с рук. И да, в том же Центральном районе администрация хочет уничтожить изображение Хармса. Знаковое совпадение», — написал Вишневский.

Он сообщил, что сделал запрос в комитет по образованию. Депутат будет требовать проверки и принятия мер по этому инциденту.

Ранее «Фонтанка» написала, что руководство гимназии №168 в Санкт-Петербурге заставило учительницу Серафиму Сапрыкину уволиться из-за того, что она читала на уроке в десятом классе стихи поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Директор школы собрала экстренное совещание, где заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». По версии учительницы, после этого Сапрыкину попросили написать заявление об уходе. По словам Сапрыкиной, она провела урок с разрешения завуча гимназии, которая «была в восторге» от этой идеи.