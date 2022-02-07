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Специалист рассказал, что будет с коронавирусом после «омикрона»

Вирусолог Чумаков: после «омикрона» коронавирус станет еще более заразным

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Как заявил вирусолог, уханьский штамм был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции. Специалист указывает, что теперь он может инфицировать значительно более широкие слои населения.

В качестве эволюционного направления, указал Чумаков, вирус выбрал «расширение охвата», в результате чего получил возможность распространяться среди людей любого возраста.

В итоге развитие коронавируса привело к появлению «омикрона».

По оценке Чумакова, эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении. Вирус может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, к чему может привести соседство «омикрона» и «дельты» в России.

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