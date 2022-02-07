Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Губернатор Сахалина отстранил от должности министра экономического развития 03:19
Слуцкий объяснил, почему поменял бы Валиеву на Щербакову в командном турнире... 03:17
Депутат обратился к петербургским властям из-за увольнения учителя за стихи 03:14
Равшана Куркова похвасталась новым интерьером квартиры 03:06
Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП в Сочи 02:56
Глава МИД Франции обсудил с США, Швецией и Финляндией будущий визит в Москву и... 02:50
Колосков назвал причину поражения сборной России в финале ЧЕ по мини-футболу 02:48
Специалист рассказал, что будет с коронавирусом после «омикрона» 02:44
Украинец ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог 02:39
Уткин назвал Кубок Африки чудовищным турниром 02:32

Станция метро в Париже эвакуирована после обнаружения флаконов с «вирусом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Christophe Ena/AP

Пассажиров одной из станций метро Парижа эвакуировали после обнаружения коробки с пробирками с надписью «Вирус», передает телеканал LCI со ссылкой на источники.

По данным канала, речь идет о станции Faidherbe-Chaligny восьмой линии парижского метро. По данным источников, мужчина сообщил полиции, что некто оставил коробку на лестнице вокзала. По камерам видеонаблюдения полицейские увидели, как мужчина передает коробку служащему. Последний поднял ее и, вскрыв упаковку, обнаружил от 10 до 15 пробирок с надписью «ВИРУС» на каждой из них. Пробирки были закрыты и содержали жидкость красного цвета.

После этого было принято решение объявить эвакуацию, поезда проезжали станцию. На место происшествия была направлена ​​центральная лаборатория судебной полиции, а также пожарные и специалисты по ядерному, радиологическому, биологическому, химическому анализу.

По предварительным данным, пробирки содержали индикаторы для тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил здание около музея Орсе в Париже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть