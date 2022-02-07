Станция метро в Париже эвакуирована после обнаружения флаконов с «вирусом»

Пассажиров одной из станций метро Парижа эвакуировали после обнаружения коробки с пробирками с надписью «Вирус», передает телеканал LCI со ссылкой на источники.

По данным канала, речь идет о станции Faidherbe-Chaligny восьмой линии парижского метро. По данным источников, мужчина сообщил полиции, что некто оставил коробку на лестнице вокзала. По камерам видеонаблюдения полицейские увидели, как мужчина передает коробку служащему. Последний поднял ее и, вскрыв упаковку, обнаружил от 10 до 15 пробирок с надписью «ВИРУС» на каждой из них. Пробирки были закрыты и содержали жидкость красного цвета.

После этого было принято решение объявить эвакуацию, поезда проезжали станцию. На место происшествия была направлена ​​центральная лаборатория судебной полиции, а также пожарные и специалисты по ядерному, радиологическому, биологическому, химическому анализу.

По предварительным данным, пробирки содержали индикаторы для тестов на коронавирус.

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