Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Губернатор Сахалина отстранил от должности министра экономического развития 03:19
Слуцкий объяснил, почему поменял бы Валиеву на Щербакову в командном турнире... 03:17
Депутат обратился к петербургским властям из-за увольнения учителя за стихи 03:14
Равшана Куркова похвасталась новым интерьером квартиры 03:06
Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП в Сочи 02:56
Глава МИД Франции обсудил с США, Швецией и Финляндией будущий визит в Москву и... 02:50
Колосков назвал причину поражения сборной России в финале ЧЕ по мини-футболу 02:48
Специалист рассказал, что будет с коронавирусом после «омикрона» 02:44
Украинец ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог 02:39
Уткин назвал Кубок Африки чудовищным турниром 02:32

Стали известны самые популярные продукты у магазинных воров в России

Сыр, колбаса, молочные продукты и алкоголь стали самыми воруемыми продуктами в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Сыр, колбаса, молочные продукты и алкоголь стали самыми популярными продуктами у воров в российских магазинах. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчет видеоаналитиков.

Согласно исследованию, на сыр и колбасу пришлось 20,3% случаев воровства, на втором месте оказались молочные изделия --19,6%, а на третьем — спиртные напитки (18,7%). Кофе и морепродукты воровали в 15,3% и 12% случаев соответственно.

Всего за 2021 год система видеоаналитики зарегистрировала 263 тыс. краж в магазинах, что на 90 тыс. случаев больше, чем в 2020 году. Средняя сумма ущерба от одной кражи выросла с 1067 рублей в 2020 году до 1400 рублей в 2021 году, утверждают аналитики.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Ачинске рецидивиста — любителя сладостей, который два раза пробирался в павильон с кондитерскими изделиями.

По информации следователей, материальный ущерб в результате действий злоумышленника составил 40 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть