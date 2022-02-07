Стали известны самые популярные продукты у магазинных воров в России

Сыр, колбаса, молочные продукты и алкоголь стали самыми популярными продуктами у воров в российских магазинах. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчет видеоаналитиков.

Согласно исследованию, на сыр и колбасу пришлось 20,3% случаев воровства, на втором месте оказались молочные изделия --19,6%, а на третьем — спиртные напитки (18,7%). Кофе и морепродукты воровали в 15,3% и 12% случаев соответственно.

Всего за 2021 год система видеоаналитики зарегистрировала 263 тыс. краж в магазинах, что на 90 тыс. случаев больше, чем в 2020 году. Средняя сумма ущерба от одной кражи выросла с 1067 рублей в 2020 году до 1400 рублей в 2021 году, утверждают аналитики.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Ачинске рецидивиста — любителя сладостей, который два раза пробирался в павильон с кондитерскими изделиями.

По информации следователей, материальный ущерб в результате действий злоумышленника составил 40 тыс. рублей.