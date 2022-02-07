Названы лекарства, которые россияне чаще всего покупали в онлайн-аптеках в 2021 году

Аналитики сервисов ЮKassa (компания ЮMoney) и СБЕР ЕАПТЕКА изучили данные о покупках в онлайн-аптеках в 2021 году. Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Оказалось, что спрос на лекарственные средства стал значительно выше, чем в 2020 году. Так, количество покупателей возросло на 42%, а количество покупок — на 54%. Что интересно, средний чек при этом стал ниже на 23% и составил 1 840 рублей.

Самыми популярными покупками среди лекарственных средств в онлайн-аптеках стали препараты, стоящие от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей — на эту категорию пришлось 48% от всех платежей.

Что касается главных трендов среди покупок, то в 2021-м в три раза выросли продажи диагностических тестов. Но главный тренд — рост продаж товаров для лечения и профилактики простудных и вирусных заболеваний. Так, препараты для лечения респираторных заболеваний покупали на 125% чаще, чем в 2020 году, иммуномодуляторы — на 105% чаще. Также увеличились продажи средств для улучшения роста волос и лечения алопеции (+157%). Рост показали и продажи средств от никотиновой зависимости (+125%).

Ранее сообщалось, что россияне стали массово скупать экспресс-тесты, маски и санитайзеры из-за «омикрона».