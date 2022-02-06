Крупный пожар охватил здание около музея Орсе в Париже

Крупный пожар вспыхнул в воскресенье, 6 февраля, в Париже рядом с музеем Орсе, который является одним из крупнейших в мире музеев с собранием европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 годов. Об этом сообщает BFMTV.

По информации телеканала, на здании в районе набережной в седьмом округе столицы Франции загорелись строительные леса.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя спасательной службы, в результате происшествия никто не пострадал, тушением возгорания занимаются свыше 150 пожарных.

«На данном этапе ничего не позволяет определенно назвать причину возгорания. Будет проведено расследование. Речь идет о пожаре в здании, в котором велись ремонтные работы. Поэтому выдвигается гипотеза, связанная с ремонтными работами и возгоранием материалов», — сказал представитель спасательной службы.

Он добавил, что четырехэтажный особняк, где случился пожар, расположен неподалеку от резиденции посла ФРГ.

Ранее стало известно, что работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), разрушенного в 2019 году пожаром, завершились.

В результате пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.