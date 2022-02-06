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Названы шесть кожных симптомов «омикрона», которые могут долго не проходить

Британские врачи: «омикрон» может вызвать «ковидные пальцы», воспаления на губах и экземы

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Британские врачи заявили, что существуют шесть кожных симптомов «омикрона». Об этом сообщает Daily Express.

Один из них — так называемые «ковидные пальцы» — симптом, при котором пальцы ног у зараженных становятся красными или синеватыми.

Также возможны воспаления на губах, сухость кожи, похожая на экзему и красная сыпь, которая может не проходить неделями.

Пациенты сообщали и о характерной для крапивницы сыпи. Кроме того, могут появиться красные выпуклые пятна, похожие на последствия обморожения.

Ранее заместитель директора по клинической работе Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что большинство детей, по предварительным наблюдениям, переносят штамм коронавируса «омикрон» без последствий для организма.

Она добавила, что у некоторых пациентов сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры тела. По словам Руженцовой, такие дети должны находиться под наблюдением врача, у участкового педиатра.

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