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Во Франции задержали «специалиста по драгоценным камням» из России

В Верхней Савойе задержали россиянина по подозрению в отмывании денег

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во французской Верхней Савойе задержали 28-летнего россиянина, который подозревается в отмывании денег, сообщает газета Le Dauphiné Libéré.

«Второго февраля после проверки таможенной службой жандармы моторизованного взвода коммуны Сен-Жюльен-ан-Женевуа задержали гражданина России, подозреваемого в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков», — рассказало издание.

В машине у мужчины, ехавшего из Парижа, обнаружили €160 тыс. и шесть граммов смолы каннабиса. Мужчина представился специалистом по драгоценным камням, но не смог объяснить, как получил найденные деньги.

Задержанный предстанет перед судом 7 февраля.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура России подготавливает запрос о передаче Италией России бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, обвиняемого в мошенничестве.

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