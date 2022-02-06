Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лукашенко назвал последствия для Украины в случае агрессии на Донбассе 16:50
Навка призналась, что ей стыдно за украинских спортсменов 16:42
Тренер сборной России о норвежцах: лица на них не было, какой-то траур 16:31
The Spectator заявил о победе Путина над НАТО 16:29
Фельдшер рассказала, за что ее уволили во время забастовки в скорой помощи... 16:25
На Украине заявили о риске полной остановки транзита российского газа 16:23
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и «аморфным» человеком 16:23
Норвежский лыжник объяснил неудачное выступление национальной команды 16:18
Российская фристайлистка завоевала бронзовую медаль на ОИ 16:11
Лукашенко допустил присоединение Украины к Союзному государству 16:01

За январь в мире выявили столько же случаев COVID-19, сколько за все предыдущие шесть месяцев

ТАСС: в январе заболеваемость COVID-19 на планете достигла максимума за всю пандемию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Число подтвержденных случаев коронавируса в январе во всем мире увеличилось на 90 млн, что сопоставимо с общим числом заболевших во вторую половину 2021 года, сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам агентства, заболеваемость на планете достигла максимума за всю пандемию. За последнюю неделю в мире подтвердили 22 млн случаев заражения, что стало абсолютным рекордом за все время распространения COVID-19.

При этом несмотря на резкий подъем выявленных случаев, смертность из-за коронавируса практически не растет. В январе умерли 233 тысячи человек, это на 10% больше, чем в декабре 2021 года, когда заболеваемость была в 3,6 меньше. Также это меньше, чем в январе 2021 года, когда было зафиксировано 400 тысяч смертей из-за инфекции.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что сейчас зараженных коронавирусом может быть больше в 6-10 раз, чем по официальным данным.

По мнению вирусолога Виталия Зверева, количество заболевших «омикрон»-штаммом коронавируса в России может в два раза больше, чем указано в официальной статистике.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть