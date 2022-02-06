За январь в мире выявили столько же случаев COVID-19, сколько за все предыдущие шесть месяцев

Число подтвержденных случаев коронавируса в январе во всем мире увеличилось на 90 млн, что сопоставимо с общим числом заболевших во вторую половину 2021 года, сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам агентства, заболеваемость на планете достигла максимума за всю пандемию. За последнюю неделю в мире подтвердили 22 млн случаев заражения, что стало абсолютным рекордом за все время распространения COVID-19.

При этом несмотря на резкий подъем выявленных случаев, смертность из-за коронавируса практически не растет. В январе умерли 233 тысячи человек, это на 10% больше, чем в декабре 2021 года, когда заболеваемость была в 3,6 меньше. Также это меньше, чем в январе 2021 года, когда было зафиксировано 400 тысяч смертей из-за инфекции.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что сейчас зараженных коронавирусом может быть больше в 6-10 раз, чем по официальным данным.

По мнению вирусолога Виталия Зверева, количество заболевших «омикрон»-штаммом коронавируса в России может в два раза больше, чем указано в официальной статистике.