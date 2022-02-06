В Киргизии задержаны злоумышленники, представлявшиеся родственниками президента

В Киргизии задержали мошенников, представляющихся родственниками президента страны Садыра Жапарова и приближенными главы Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

Злоумышленники запугивали должностных лиц Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы при министерстве финансов Киргизии, а также занимались покровительством участников внешнеэкономической деятельности, в том числе импортеров из государств – членов ЕАЭС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ГНКБ призвало граждан быть бдительными и не вестись на действия мошенников, представляющихся должностными лицами и требующих деньги за решение того или иного вопроса.

Ранее в Киргизии были задержаны участники попытки госпереворота — трое кандидатов в депутаты.