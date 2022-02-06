МВД предложило обновить критерии «нежелательности» для мигрантов

МВД предложило изменить процедуру принятия решения о нежелательности пребывания в России иностранного гражданина, пишут «Известия».

Так, предлагается отменить ограничения по срокам, в течение которых МВД может принять решение о выдворении гражданина из страны. Сейчас на это дается месяц. Проект отменяет это правило, но новые сроки в нем не указываются.

Также МВД предлагает принимать во внимание наличие у иностранца семьи на территории России, при этом не уточняется, как это может повлиять на судьбу иностранного гражданина.

Из-за пандемии коронавируса в стране с лета 2020 года по осень 2021 года в стране действовал мораторий на вынесение решений о нежелательности пребывания мигрантов в РФ. В этот срок они могли урегулировать свой статус в России. С 1 января 2022 года нелегально работающих мигрантов начали выдворять из страны, а их работодателям грозят штрафы до 800 тыс. рублей за каждого мигранта.