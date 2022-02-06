Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Метеоролог объяснил причину аномальных снегопадов в России 07:29
Только украинцы не встали после выступления Валиевой на Олимпиаде в Пекине 07:16
Орбита МКС будет скорректирована 07:15
Валиева: очень приятно, что американцы аплодировали мне стоя 06:52
Фигуристка Чен о выступлении Валиевой: я могу только мечтать о таком, мне такое... 06:47
В США рассказали о сценарии возможного начала конфликта между Россией и... 06:47
Самый ценный игрок Матча звезд НХЛ получил в подарок автомобиль 06:36
ООН раскрыла планы КНДР по ядерному оружию 06:36
В Киеве раскритиковали Зеленского из-за покупки российского газа 06:30
Валиева выиграла короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине 06:22

Небольшой снег и до -4°C ожидаются в Москве в воскресенье

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до -4°C ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается -2…-4°C. В ночь на понедельник температура воздуха также составит 2…4°C мороза. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура составит -1…-6°C. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до -7°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в феврале в столице ожидается аномально низкое атмосферное давление из-за циклонической активности.

«Примерно на 50% чаще циклоническая деятельность наблюдается этой зимой, чем должно по климату. Давление в январе было на 8 мм рт. ст. ниже по отношению к норме. Облачность была, мало солнца, много осадков. Аналогичная ситуация прогнозируется в феврале - давление будет в среднем более низкое, чем обычно», — сказал синоптик.

Он рассказал, что очередной циклон переместится в европейскую часть России 6 февраля. По его словам, аномальное число циклонов нынешней зимой может быть связано с увеличением интенсивности барических образований в северной части Атлантического океана — в районе Исландии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть