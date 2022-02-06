Небольшой снег и до -4°C ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до -4°C ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается -2…-4°C. В ночь на понедельник температура воздуха также составит 2…4°C мороза. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура составит -1…-6°C. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до -7°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в феврале в столице ожидается аномально низкое атмосферное давление из-за циклонической активности.

«Примерно на 50% чаще циклоническая деятельность наблюдается этой зимой, чем должно по климату. Давление в январе было на 8 мм рт. ст. ниже по отношению к норме. Облачность была, мало солнца, много осадков. Аналогичная ситуация прогнозируется в феврале - давление будет в среднем более низкое, чем обычно», — сказал синоптик.

Он рассказал, что очередной циклон переместится в европейскую часть России 6 февраля. По его словам, аномальное число циклонов нынешней зимой может быть связано с увеличением интенсивности барических образований в северной части Атлантического океана — в районе Исландии.