Названы самые опасные места для сна

Врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов рассказал, что некоторые спальные места могут навредить здоровью при постоянном использовании, а также объяснил, от чего стоит отказаться. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Он подчеркнул, что без опасений можно спать на пружинных матрасах. Они устроены таким образом, чтобы человек мог находиться в оптимальном положении для его тела.

«Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии», — рассказал Кокотов.

Он подчеркнул, что совершенно иной эффект получается, когда люди спят на надувном матрасе или раскладушке. В таких ситуациях получается эффект гамака, когда ноги и голова расположены сверху, а поясница и туловище внизу.

По словам Кокотова, это может привести к боли в шее или пояснице. Люди, которые спят в неправильном положении, рискуют получить заболевание позвоночника или нарушение сна.

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