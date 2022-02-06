Биолог рассказал, как COVID-19 может состарить

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев рассказал, что COVID-19 может изменить биологический возраст человека и объяснил, насколько обратимо ускоренное старение, вызванное коронавирусом. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Биолог отметил, что здоровье непривитого от коронавируса человека в случае заражения подвергается воздействию достаточно большого количества негативных факторов. Они в течение десяти дней приводят к «старению» организма на десять лет.

«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», — рассказал Скулачев.

Он подчеркнул, что этим можно объяснить высокую летальность от COVID-19, особенно среди пожилых людей.

По словам биолога, этот процесс, в отличие от обычного старения, обратим. Со временем все более или менее возвращается к нормальному биологическому возрасту, подчеркнул Скулачев.

Ранее замдиректора Научного центра неврологии, директор Института мозга в составе Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин рассказал, что неврологические последствия наблюдаются у 65-80% пациентов, переболевших коронавирусом, особенно в тяжелой форме.