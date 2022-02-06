Врач рассказал, как с помощью душа «прочистить» артерии

Врач-фармацевт Хуссейна Абдех компании Medicine Direct рассказал, что принятие душа может в определенных случаях принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает «Медик Форум».

Абдех подчеркнул, что прохладный душ помогает улучшить кровообращение за счет оптимизации кровотока. Это может повлиять на снижение кровяного давления и улучшить проходимость артерий, которые закупорены из-за высокого уровня холестерина.

«Действие холодной воды стимулирует приток крови к органам, что помогает бороться с проблемами сердца. Холодная вода, попадая на кожу, также способствует более эффективному перекачиванию крови, а это значит, что она циркулирует по телу быстрее, помогая прочищать артерии», — утверждает врач.

По его словам, прохладный душ также может помочь снизить уровень вредного жира в организме, заставляя организм использовать его для обогрева.

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