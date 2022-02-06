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На протестах против анти-коронавирусных мер в Канаде появились первые жертвы

В канадском Виннипеге внедорожник въехал в толпу протестующих против анти-коронавирусных мер

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Patrick Doyle/Reuters

В канадском Виннипеге, провинция Манитоба, внедорожник въехал в толпу протестующих против анти-коронавирусных мер — в результате инцидента, пострадали четыре человека, сообщает телеканал CTV.

Наезд на протестующих произошел возле здания законодательного собрания Манитобы — внедорожник белого цвета въехал в толпу, сбив несколько человек, после чего водитель вернулся на дорогу и покинул место происшествия.

Полиция смогла оперативно задержать нарушителя, на данный момент, его мотивы устанавливаются.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее протесты из-за COVID-ограничений вынудили премьер-министра Канады Джастина Трюдо покинуть столицу.

29 января на Парламентском холме, где заседает высший законодательный орган страны, собрались тысячи канадцев. Полицейские предполагали, что на митинг придет около 10 тыс. протестующих, но официальные данные так и не были предоставлены.

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