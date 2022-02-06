Требования по карантину для контактировавших с больными COVID-19 изменились

Роспонтребнадзор исключил карантин для контактировавших с больными COVID-19 из мер по борьбе с распространением коронавируса, указано в Постановлении главного санитарного врача России, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

«Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 06.02.2022», — указано в постановлении.

При этом, в Постановлении также регламентируется действия граждан, на данный момент находящихся на изоляции — согласно документу, для этой категории граждан, изоляция также отменена.

До этого, обязательный карантин для контактных лиц изначально составлял две недели, однако в январе с распространением штамма «омикрон» его сократили до семи дней.

Ранее Роспотребнадзор исключил перчатки из перечня противоэпидемических мер по борьбе с коронавирусом.