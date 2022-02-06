В Марокко завершилась масштабная спецоперация по спасению из колодца 5-летнего мальчика по имени Райян — пять дней назад он упал на глубину 32 метра и повредил спину, и все это время был вынужден провести на дне колодца, пока спасатели искали методы для его спасения, сообщает портал Medias24.

Однако Райяна обнаружили уже мертвым. Спасательную операцию осложняло строение почвы — песок и каменистые слои сменяли друг друга, создавая риск обвала. Сам колодец имел диаметр 45 сантиметров — для того, чтобы Райян не задохнулся, ему спустили кислородную трубку, а также еду и воду.

За время спасательной операции, ситуация с Райяном стала главной темой для обсуждения в социальных сетях в регионе. Для его спасения использовали экскаваторы, которые помогли добраться до пострадавшего, однако финальную часть операции пришлось выполнять вручную.

После того, как к нему раскопали проход, Райяна отнесли в машину скорой помощи, однако реанимировать не смогли. Родителям погибшего мальчика выразил соболезнование лично король Марокко, Мохаммед VI.

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