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Ношение перчаток стало необязательной мерой по борьбе с COVID-19

Роспотребнадзор исключил перчатки из перечня противоэпидемических мер по борьбе с коронавирусом

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Depositphotos

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление руководителя ведомства Анны Поповой было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», — говорится в документе.

В этом пункте ранее также содержалась рекомендация носить перчатки.

При внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса Роспотребнадзор также отменил обязательное нахождение на изоляции для граждан, которые контактировали с больными COVID-19. Обязательный карантин для контактных лиц изначально составлял две недели, однако в январе с распространением штамма «омикрон» его сократили до семи дней.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов позднее пояснил, что эпидемический процесс при «омикрон»-штамме коронавируса схож с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, и эта схожесть позволяет отказаться от карантина для лиц, контактировавших с больными коронавируса. Он отметил, что при текущем количестве заболевших, в том числе бессимптомно, целесообразнее сфокусироваться на работе с теми, у кого есть клинические проявления болезни.

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Коронавирус 2019-nCoV
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