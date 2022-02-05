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Российским школам и вузам могут отказать в контактах с иностранными организациями

Минпросвещения сможет ограничивать контакты учебных заведений с иностранными организациями

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министерство просвещения России сможет ограничивать контакты российских вузов и школ с нежелательными иностранными организациями. Об этом пишет издание «Ведомости», ссылаясь на подготовленный министерством документ.

По информации газеты, если школа или вуз хотят сотрудничать с иностранцами, они должны подать соответствующую заявку в Минпросвещения и Минобрнауки либо другие госорганы для подведомственных им организаций. В течение 30 дней учебному заведению должен придти ответ на запрос о сотрудничестве.

После этого учебное заведение должно направить информацию об ответе на запрос в Федеральный реестр сведений о документах об образовании.

Отказ можно получить, если зарубежная организация находится в перечне нежелательных на территории России, если иностранному гражданину запрещен въезд в страну или у него есть судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.

Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина предположила, что ограничения коснутся в основном сотрудничества в гуманитарной сфере.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа. Рекомендации должны быть подготовлены в 2022 году. В описание войдут рекомендации по расписанию, кружкам и внеурочной деятельности, системе оплаты труда, проведению родительских собраний и другое.

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