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Помощница избитого экс-депутата Шингаркина связала нападение с его роликами на YouTube

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Возможной причиной нападения на бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина могли стать его разоблачительные видеоролики на Youtube. Об этом «Газете.Ru» рассказала его помощница Любовь Петрухина. По ее словам, помощников депутата рядом с ним не было, а само нападение произошло на улице.

«Да, сегодня на него неизвестные напали. Это было спланированное нападение. Его поджидали. Я знаю, что ему звонили по телефону и представлялись доставщиками какого-то заказного письма. Человек говорил, что он курьер. Максим Андреевич назначил ему встречу, чтобы получить это письмо. Он достаточно много острых проблем поднимал в своей работе. И можно сейчас даже на YouTube посмотреть, какие были последние объекты, о которых он рассказывал, о коррупции на них. И наверняка нападение связано с этим», — сказала она.

Ранее стало известно, что бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина избили в центре Москвы, возле офиса на Самотечной улице. Пострадавший находится в больнице, медики подозревают у него перелом носа. Также Шингаркин рассказал, что его выслеживали на протяжении недели, об этом он сообщил в правоохранительные органы.

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