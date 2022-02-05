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В деревне под Псковом украли вышку сотовой связи весом около 2,5 тонны

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в деревне Вейно Гдовского района украли конструкцию монтируемой вышки сотовой связи весом около 2,5 тонны. Об этом губернатор рассказал в видеообращении, опубликованном в его Instagram.

По его словам, жители деревни жаловались на плохую связь, и власти решили установить сотовую вышку. На место строительства была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включала металлические пятиметровые трубы.

«Они были выгружены в деревне около магазина. Все 74 трубы - а это, на минуточку, три десятиметровых пролета общим весом порядка 2,5 тонны - были украдены», — рассказал глава региона.

Ведерников предположил, что неизвестные решили сдать украденные трубы в металлолом. В настоящий момент полиция ведет поиск злоумышленников. Губернатор отметил, что подрядчик монтажа вышки сотовой связи уже заказал новые конструкции, однако кража все равно скажется на сроках ее установки.

Ранее жительница Москвы обвинила монтажников, которые устанавливали вышку сотовой связи на одной из улиц столицы, в установке вышки 5G и службе сатане.

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