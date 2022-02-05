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В Дагестане ректора университета задержали по обвинению в мошенничестве

Ректор Дагестанского государственного техуниверситета задержан по обвинению в мошенничестве

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Пресс-служба ФСБ России

Задержан ректор Дагестанского государственного технического университета по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по Республике Дагестан.

Силовики провели обыски в доме и в служебном кабинете подозреваемого. В настоящее время решается вопрос об его аресте.

Согласно данным следователей, в период с 2015 по 2018 годы ректор вместе с сотрудниками вуза перечислял деньги со стипендиального счета ДГТУ на расчетные счета знакомых и обналичивали их.

Кроме того, обвиняемый с подельниками подделывали подписи в документах о получении зарплаты и премий сотрудниками ДГТУ и получали с университетского счета наличные без их оприходования в кассу учебного заведения.

В общей сложности злоумышленники присвоили 90 млн рублей, выделенных учебному заведению из федерального бюджета.

В декабре прошлого года Басманный суд арестовал ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору».

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