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Депутат Госдумы назвали миграционный вопрос цивилизационной проблемой

Депутат Госдумы Хинштейн: проблема мигрантов не национальная, а цивилизационная

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн назвал миграционный вопрос цивилизационной проблемой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Россию зачастую приезжают малограмотные, не имеющие специальности люди, «готовые работать буквально за тарелку похлебки».

«Конечно же, их дети — и по воспитанию, и по менталитету, и по культуре — отличаются от детей коренных россиян. Дело не в национальных различиях, а именно в цивилизационных», — написал парламентарий.

Хинштейн отметил, что если не начать решать эту проблему системно, то она может привести к очень тяжелым и печальным последствиям.

«Дело не в национальных различиях, а именно в цивилизационных», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что МВД России планирует изменить правила признания нежелательными иностранных граждан. Так, при подготовке документа о признании иностранца нежелательным ведомство установит наличие у него членов семьи с паспортом РФ.

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