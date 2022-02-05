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Захарова заявила об участии Киева в «шмарафоне натовских желаний»

Захарова: «Родину-Мать» в Киеве осветили в цвета госфлага на «шмарафоне натовских желаний»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев принял участие в «глобальном информационно-политическом шмарафоне натовских желаний», осветив монумент «Родина-Мать» в цвета украинского флага «в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, своим действием киевские власти также хотели продемонстрировать общенациональное единение и готовность украинского народа к защите и отпору внешним врагам.

«Я не шучу. Это официальная версия надзирателей «киевского режима»», — написала Захарова.

Она напомнила, как ранее американское агентство Bloomberg написало о начале «российского вторжения» на Украину, а потом удалило публикацию, ссылаясь на ошибку.

«Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — выразила мнение представитель МИД РФ.

Она отметила, что акция с «Родиной-матерью» получилось по-настоящему символической, поскольку этот монумент напоминает о наивысшем расцвете Украины, «который нынешний режим не имеет технологий «декоммунизировать»».

«Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям — раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе», — заявила Захарова.

Кроме того, мероприятие было проведено к годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польшей о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Документ юридически зафиксировал передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к Советскому Союзу.

В ноябре прошлого года в Киеве властям предложили провести «декоммунизацию» статуи «Родина-Мать», расположенной на Печерских холмах. Автор петиции заверял, что статуя имеет «советскую эстетику», что , по его мнению, не соответствует современным политическим и идеологическим требованиям украинского общества.

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