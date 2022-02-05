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Ученые заявили об уменьшении риска госпитализации при заражении «омикроном»

RTP: риск госпитализации после заражения «омикроном» на 75% ниже, чем при других штаммах

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Toby Melville/Reuters

Риск госпитализации после заражения штаммом коронавируса «омикрон» на 75% ниже, чем при других штаммах коронавируса, в частности, «дельтой». Об этом сообщает RTP со ссылкой на исследование ученых из института здравоохранения имени Рикарду Жорже в Португалии.

Специалисты изучили статистику поступающих в португальские медучреждения со штаммом «омикрон» и пришли к выводу, что среди 100 заразившихся 25 пациентов оказываются госпитализированы. При этом у остальных 75 человек присутствуют симптомы, не требующие постоянного наблюдения врачей и госпитализации.

Кроме того, инфицированные «омикроном» пациенты меньше по времени пребывают в больнице, чем люди с другими штаммами COVID-19. И риск смертности при «омикроне» гораздо ниже.

Исследование проводилось на основании данных о заболевших в декабре 2021 года, проживающих в Португалии.

Ранее врач назвал единственный способ защиты от «омикрона» для невакцинированных россиян.

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