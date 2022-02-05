Врач назвал тревожные симптомы «омикрона»

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил в разговоре с «Лентой.ру», что при появлении у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса таких симптомов, как стойкая лихорадка более трех дней и одышка, следует обращаться к врачу.

Также специалист указал на такой тревожный симптом, как снижение насыщения кислородом. Точно измерить этот показатель, указал Поздняков, можно только пульсоксиметром, однако оценить эту проблему можно и по субъективным критериям: одышке в состоянии покоя и нехватке воздуха.

Поздняков подчеркнул, что симптоматика «омикрона» отличается от клинической картины других штаммов коронавируса, так как он зародился в вакцинированной человеческой среде и заражаются им либо уже привитые, либо переболевшие.

«У невакцинированных он протекает как уханьский штамм — с температурой и одышкой. Просто таких людей стало меньше», — заключил он.

Ранее врачи перечислили симптомы «омикрона», появляющиеся сразу после контакта с зараженным.