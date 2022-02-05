В России подорожали услуги сантехников и электриков

В России подорожали услуги частных мастеров на 20% в 2021 году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса YouDo.

Отмечается, что в прошлом году вызов сантехника подорожал на 25%, до 3,2 тыс. рублей, а также электрика — на 22%, до 5 тыс. рублей. Также выросли цены на услуги мастера на час (на 15%, до 2,7 тыс. руб.) и помощника по переезду (на 13%, до 5,5 тыс. руб.).

Сооснователь YouDo Денис Кутергин уточнил, что это связано с увеличением цен на расходные материалы и инструменты. Кроме того, мастера повышают цены с целью индексирования своих доходов согласно общему уровню инфляции.

По мнению руководителя маркетинговых проектов «Авито Услуг» Ивана Чулкова, цены на услуги частных мастеров повысятся и в текущем году из-за роста спроса.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что в 2021 году был зафиксирован рост спроса на услуги мастеров и увеличение среднего чека из-за того, что россияне старались поскорее закончить ремонт на фоне растущих цен на стройматериалы.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в России выросло в 2,4 раза в 2021 году.