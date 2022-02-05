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В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак

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Depositphotos

Власти Забайкалья ввели в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бездомных собак на людей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление бездомных животных, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Кроме того, государственная ветеринарная служба должна будет обеспечить работу временных приютов и определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления и правоохранители и будут обеспечивать безопасность граждан.

«Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных. Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в селе Домна в Забайкалье стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. Ребенок погиб. Краевой минздрав назвал травмы девочки несовместимыми с жизнью.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Вскоре местные жители собрались на стихийный митинг у здания сельской администрации, — граждане требовали решить проблему нападения животных на людей. На место приехал губернатор Александр Осипов.

Вскоре глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить инициативы по изменению законодательства, чтобы обезопасить граждан от нападения бродячих собак.

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