Россия обвинила США в двуличии из-за Deutsche Welle

Посольство РФ в США подчеркнуло, что заявление пресс-секретаря Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса, связанное с закрытием офиса немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве, является примером политики двойных стандартов. Об этом сообщается в Twitter российской дипмиссии.

«Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?», — указали российские дипломаты.

Ранее Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты осудили решение властей РФ о закрытии московского офиса германской телерадиокомпании Deutsche Welle (DW).

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.