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Снег и до -7°C ожидается в Москве

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица ожидаются в Москве в субботу, 5 февраля, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным специалистов, днем в столице — от -5°C до -7°C, ночью на 6 февраля температура воздуха может опуститься до отметки в -12°C. Облачно, возможны небольшие осадки. Ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.

Атмосферное давление составит 743-747 мм рт. ст.. Влажность воздуха — 84%.

В области ожидается температура в диапазоне от -5°C до -10°C, ночью похолодает до -15°C.

Ранее синоптик предупредил москвичей о резком похолодании к концу недели.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, когда ждать наступления весны. Специалист подчеркнул, что окончательный прогноз касательно того, когда наступит весна или будет ли она ранней, можно дать лишь в третьей декаде февраля.

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