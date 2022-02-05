В Подмосковье на годовалого ребенка с 25 этажа упала глыба льда

В подмосковных Химках наледь упала на голову годовалому мальчику, он выжил. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ведомства.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинский городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Известно, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Мальчика госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Уфе мать с ребенком едва не погибли от глыбы льда, упавшей с крыши 17-этажного дома. В видеоролике, который распространилось в сети, видно, что девочка заплакала в последний момент, это позволило избежать трагедии.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после смерти мужчины, на которого упала ледяная глыба снега с крыши.