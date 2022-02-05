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США осудили Россию из-за решения по Deutsche Welle

Представитель Госдепа Прайс: США осуждают решение РФ о закрытии московского офиса Deutsche Welle

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в своем Twitter написал, что Соединенные Штаты осудили решение властей РФ о закрытии офиса германской телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве.

«США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle», — заявил дипломат.

По его словам, Вашингтоне солидарен с Берлином и DW.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что шаги, предпринятые властями России против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle не имеют под собой каких-либо оснований и «представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений. Вместе с тем госминистр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот раскритиковала запрет Москвы на вещание DW в РФ, назвав его «абсолютно неприемлемым».

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.

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