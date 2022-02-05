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Раскрыт возраст самой пожилой невесты в Москве

Самой пожилой невестой в Москве стала 91-летняя женщина

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Depositphotos

На официальном сайте мэра Москвы (mos.ru) раскрыли возраст самой пожилой невесты в столичном ЗАГСе.

Так, самой пожилой новобрачной в 2021 году оказалась 91-летняя москвичка, ее избранником стал 63-летний мужчина.

При этом самому возрастному жениху было 95 лет. Он вступил в брак с 79-летней россиянкой.

В прошлом году в столице зарегистрировали порядка 87 тысяч браков, что стало максимальным показателем с 2018 года. Больше всего браков было заключено между 25-летними молодоженами. При этом самым популярным периодом для вступления в брак стал возраст от 23 до 30 лет.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что только каждый третий мужчина в России одобряет инициативу вступить в брак со стороны женщин.

В июле прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут сами решать, ставить ли отметку о заключении брака в паспорте.

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