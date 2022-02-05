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Пожар в российском посольстве на Филиппинах потушен

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@MID_travel/Twitter

Пожар в посольстве РФ в столице Филиппин Маниле ликвидирован. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

В департаменте отметили, что пострадавших и погибших в результате происшествия нет, а все сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, эвакуированы.

Причины возгорания не приводятся.

Ранее стало известно, что вечером 4 февраля в посольстве России в Маниле случился сильный пожар. По данным МИД РФ, здание российского диппредставительства на Филиппинах понесло значительный ущерб во время пожара.

В декабре сообщалось, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства России в Львовской области. Инцидент произошел около 4.00 по мск. Никто не пострадал, здание не было повреждено.

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