Канадскому телеканалу пришлось оправдываться из-за ложных обвинений в сторону России

Канадской телерадиовещательной корпорации CBC пришлось оправдываться из-за заявления журналистки о присутствии «российском следе» в протестах дальнобойщиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведущая Нил Коксал заявила, что антикоронавирусные протестные акции в Канаде могли быть «спровоцированы русскими», но не представила никаких доказательств. Позже CBC добавили к записи выступления Коксал приписку о том, что в этом вопросе необходимо сослаться на данные и опасения экспертов.

Позже местные СМИ отметили, что ни один из канадских экспертов не считает, что протесты могли быть организованы из Москвы, а все участники демонстраций известны.

Ранее сообщалось, что глава кабмина Канады Джастин Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу страны. Такое решение они приняли ради обеспечения безопасности политика из-за массовых протестов водителей грузовиков. Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену. Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».