У Верховного суда Украины пропали 68 автомобилей на полмиллиона долларов

Верховный суд Украины заявил о пропаже с парковки 68 автомобилей ведомства общей стоимостью $445 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В заявлении суда говорится, что автомобили пропали в ночь с 3 на 4 февраля с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4А и 8. Отмечается, что перемещение автомобилей на другое место судом не планировалось.

В связи с пропажей Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.

Ранее сообщалось, что сотрудницу посольства США на Украине обокрали в ресторане в Киеве. По данным издания, гражданка США Ейрин Захер рассказала, что неизвестные похитили из сумки кошелек с деньгами, мобильный телефон стоимостью порядка $900 (64,9 тыс. рублей) и личные документы — водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение Соединенных Штатов.

До этого стало известно, что житель Винницкой области Украины украл из местной церкви мощи святого Николая и подарил их своему другу. Правоохранители смогли обнаружить похитителя по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что мощи унес ранее судимый 37-летний украинец. В полдень в пятницу, 31 января, он зашел в храм и незаметно вынес их.