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Германия может оштрафовать Telegram на €55 млн

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Власти ФРГ могут оштрафовать мессенджер Telegram на €55 млн по двум делам. Об этом сообщает издание Süddeutschen Zeitung, ссылаясь на представителя министерства юстиции.

Власти Германии обвиняют мессенжер в отсутствии модерации контента, из-за Telegram используют для травли и ненависти, а также в отсутствии уполномоченного лица для коммуникации с немецкими судами. По первому делу Telegram может быть оштрафован на €50 млн, а по второму — на €5 млн, пишет издание.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер допустила блокировку Telegram в Германии в качестве крайней меры за нарушение местных законов. Она рассказала, что администрации мессенджера регулярно выписывают уведомления о нарушениях, однако ничего не меняется. Поэтому, объяснила министр, дело будет контролировать МВД, однако по данному вопросу требуется совместное решение европейских стран.

Как прокомментировала происходящее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин публично объявил войну Telegram.

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