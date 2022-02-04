Захарова прокомментировала решение России по Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова представителя МИД Германии Андреи Зассе о «неприемлемом» решении Москвы о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Захарова напомнила, что мера российской стороны стала ответом на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. При этом RT лицензирован в Сербии, а его вещание ведется из Москвы.

«Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию<...> Причем тут ФРГ? Или Правительство Германии считает, что обладает лицензией еще и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий», — написала Захарова.

Правительство Германии выразило надежду на то, что российские власти отменят меры в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle. Также подчеркивалось, что ситуация вокруг Deutsche Welle и RT DE не затронет предстоящий визит канцлера Олафа Шольца в Москву.

Российские министерство иностранных дел решило закрыть корпункт Deutsche Welle с 4 февраля. Журналисты должны в течение 5 января сдать свои аккредитации. По словам Захаровой, в Москве работают в DW порядка 19 человек, из них 16 – граждане России.