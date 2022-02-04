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Ученые объяснили низкую патогенность «омикрона»

Американские ученые связали меньшую опасность «омикрона» с коллективным иммунитетом

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Ученые Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы объяснили меньшую опасность штамма коронавируса «омикрон» тем, что многие заболевшие уже приобрели коллективный иммунитет против COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

При этом исследователи опровергают популярную теорию о том, что сам вирус SARS-CoV-2 стал менее патогенен.

По мнению авторов статьи, менее тяжелые симптомы «омикрона» объясняются уровнем иммунитета у инфицированных людей в Южной Африке, где новый штамм был впервые обнаружен. Ученые напомнили, что к осени 2021 года большая часть населения этого региона была вакцинирована или перенесла инфекцию во время предыдущих волн пандемии коронавируса.

Легкие симптомы «омикрона», по мнению ученых, являются признаком прорывных инфекций у людей с более сильным иммунитетом, который лучше подготовлен для борьбы с патогеном. Однако ситуация в других странах может отличаться от того, что наблюдается в Южной Африке, поэтому необходимо вакцинироваться, предупредили ученые.

Ранее в ВОЗ рассказали, что один из подвидов штамма коронавируса «омикрон», который сложно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах — в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Речь идет о подвиде ВА.2, известном как «стелс».

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Коронавирус 2019-nCoV
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