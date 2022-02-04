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В Латвии призвали ФРГ рассмотреть перенос московского бюро Deutsche Welle

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imago stock&people/Global Look Press

Глава министерства юстиции Латвии Янис Борданс во время беседы с журналистами обратился к ФРГ с предложением перенести московское бюро телерадиокомпании Deutsche Welle на территорию своей страны, сообщает РИА «Новости».

«Если Россия не отменит запрет на работу московского бюро Deutsche Welle, то призываю Германию рассмотреть возможность перенести его в Ригу», — сказал Борданс.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает неприемлемым решение России по закрытию корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

3 февраля Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Позднее стало известно, что журналистам Deutsche Welle запретят допуск на мероприятия в Госдуму.

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