Телекомпания Deutsche Welle объявила о закрытии московского бюро

Московское бюро Deutsche Welle объявило о закрытии после решения МИД РФ запретить вещание телекомпании в стране.

«Таким образом, немецкий иностранный вещатель соблюдает запрет, введенный российским правительством», — говорится в публикации на сайте телекомпании.

3 февраля Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Позднее стало известно, что журналистам Deutsche Welle запретят допуск на мероприятия в Госдуму и лишат их аккредитации.

В ЕС заявили, что считают данное решение России неприемлемым.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.