Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Хакер из США в одиночку отключил интернет в Северной Корее 12:41
Милонов отреагировал на столкновение фигуристки Синициной со спортсменом из США 12:41
Солист «На-На» перенес операцию на суставе 12:33
В Петербурге задержали заведующую отделом медцентра из-за смертей пациентов 12:33
Эксперты IIF: российская замена SWIFT может справиться лишь с внутренними операциями 12:32
Путин и СИ Цзиньпин выпустили совместное заявление 12:28
Путин и Цзиньпин заявили, что дружба между РФ и Китаем не имеет границ 12:27
Олимпийский чемпион Васильев назвал безобразием поведение российской биатлонистки... 12:25
Wi-Fi-роутеры будут предупреждать о незаконном проникновении в квартиру 12:22
Лавров назвал бредом заявление Запада о съемках постановочной атаки Украины... 12:19

Минобразования Ливии предписало закрыть школы из-за вируса «Макрон», а не «омикрон»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Suhaib Salem/Reuters

Министерство образование Ливии рекомендовало школам закрыться на карантин из-за вируса «Макрон», сообщает РИА «Новости».

«В связи с появлением новых случаев заболевания вирусом Макрон среди учащихся. Принято решение остановить занятия в образовательных учреждениях в Джуфре с 3 февраля до четверга, 10 февраля», — было сказано в заявлении.

Опечатка в названии «омикрон»-штамма коронавируса оказалась созвучной с фамилией президента Франции Эммануэля Макрона, из-за этого документ стал популярным в соцсетях.

1 февраля премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба подписал указ о запрете доступа невакцинированным гражданам в государственные и частные учреждения и места массового скопления граждан.

Ранее рэпер Omarion попросил не путать его со штаммом коронавируса «омикрон».

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть