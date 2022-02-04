Минобразования Ливии предписало закрыть школы из-за вируса «Макрон», а не «омикрон»

Министерство образование Ливии рекомендовало школам закрыться на карантин из-за вируса «Макрон», сообщает РИА «Новости».

«В связи с появлением новых случаев заболевания вирусом Макрон среди учащихся. Принято решение остановить занятия в образовательных учреждениях в Джуфре с 3 февраля до четверга, 10 февраля», — было сказано в заявлении.

Опечатка в названии «омикрон»-штамма коронавируса оказалась созвучной с фамилией президента Франции Эммануэля Макрона, из-за этого документ стал популярным в соцсетях.

1 февраля премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба подписал указ о запрете доступа невакцинированным гражданам в государственные и частные учреждения и места массового скопления граждан.

Ранее рэпер Omarion попросил не путать его со штаммом коронавируса «омикрон».

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса.