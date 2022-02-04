Россиянам рассказали, куда поехать на День святого Валентина

Отметить 14 февраля путешествием внутри страны можно в пределах 10 тыс. руб., если хочется погреться в тепле и есть желание сделать романтичным целую неделю, то бюджет будет больше, сообщили «Газете.Ru» в сервисе Ozon Travel.

В феврале в окрестностях Мурманска все еще можно наблюдать северное сияние — отправляться лучше в сопровождении опытного гида: так шансы увидеть небесное шоу выше, чем самостоятельно. Тем, кого вдохновляет суровая красота северной природы, можно отправиться в Териберку, любителей горнолыжного спорта ждут на курортах Кировска: снежный покров в Хибинах сохраняется до лета.

Авиабилет на одного в Мурманск из Москвы и обратно — от 9500 руб. (без багажа). Ночь в отеле три звезды — от 3500 руб. в сутки.

Также можно отправиться в Калининград. Посетить Домский собор на острове Канта, рассмотреть искусные барельефы на Королевских воротах и найти кирху Святого семейства.

Перелет по маршруту Москва-Калининград-Москва — от 4 тыс. руб. (без багажа). Цена на отель 3* в Калининграде — от 2 тыс. руб. в сутки.

Зимняя Тюмень также располагает к романтике, ведь здесь можно поплавать в термальных бассейнах прямо под открытым небом. Для прогулок идеально подойдет набережная реки Туры — она считается одной из лучших в России.

Авиабилет из Москвы в Тюмень и обратно — от 5200 руб. (без багажа). Ночь в отеле три звезды — от 1700 руб.

Если российский отдых не по душе, то отправиться можно на Мальдивы. Здесь можно провести день на пляже, любуясь бирюзовым океаном, или изучить подводный мир с маской и трубкой.

Авиабилет туда-обратно из Москвы — от 39 300 руб. (с багажом). Ночь в бюджетном отеле — от 4500 руб.

Доминикана славится своими красивыми бескрайними пляжами и теплым океаном. Также можно заниматься серфингом или изучать культурные достопримечательности.

За билет туда-обратно придется заплатить 68 800 руб. Средняя стоимость ночи в отеле — 3 тыс. руб.

Февраль — отличный месяц для того, чтобы отправиться в Дубай. Можно полюбоваться городом со смотровой площадки знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, увидеть грандиозное шоу фонтанов и отдохнуть на пляже.

Перелет в Дубай и обратно (с багажом) — от 26 000 руб. Ночь в гостинице обойдется в 3400 руб.